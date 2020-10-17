«Интер», тебя «отзлатанили». «Милан» потроллил соперника после победы в дерби

Пресс-служба «Милана» пошутила в «Твиттере» на тему победы в матче 4-го тура Серии А с «Интером» (2:1).
«Интер», тебя отзлатанили», — говорится в сообщении «россонери».
В матче 4-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 13-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Интера», однако нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сумел его реализовать. Через несколько секунд шведский форвард исправил ошибку и открыл счёт в матче. Через 3 минуты Ибрагимович оформил дубль. На 29-й минуте нападающий «Интера» Ромелу Лукаку сократил отставание хозяев в счёте.
«Милан» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (7) — на 6-м месте.
- 17 октября 2020
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