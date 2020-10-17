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Газизов: когда ехал на матч с «Химками», всем говорил, что Кокорин забьёт

Газизов: когда ехал на матч с «Химками», всем говорил, что Кокорин забьёт
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2).

«Первый тайм был не очень. Потом раскачались, было преимущество. Прилично провели второй тайм, но расслабились в конце, получили нервную концовку. Но всех — с победой, такие победы дорогого стоят. Кокорин забил, и я не сомневался. Когда ехал на матч, всем говорил, что он сегодня забьёт. Мозес месяц не тренировался. В такую игру тяжело входить, не каждый сможет. При этом были и хорошие моменты. Думаю, ребятам с ним было интересно сегодня. Всё впереди», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак» набрал 24 очка в 11 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.

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