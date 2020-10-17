«Уфа» объявила о переходе Гиоргобиани в «Аланию» на правах аренды
«Уфа» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Николая Гиоргобиани в «Аланию» на правах аренды. Арендное соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Успехов, Коля! Возвращайся ещё сильнее!» — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».
Напомним, Гиоргобиани выступает в составе «Уфы» с 2019 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. Ранее выступал за клубы «Сочи», «Армавир» и «Чайка».
«Уфа» набрала 6 очков в 11 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 11 встречах набравший 24 очка.
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