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Гвардиола: мы рады возвращению Агуэро. «Манчестер Сити» нуждается в его голах

Гвардиола: мы рады возвращению Агуэро. «Манчестер Сити» нуждается в его голах
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0).

«Это была важная победа. Оставить свои ворота в неприкосновенности очень важно, но это не самое главное. Игроки «Манчестер Сити» боролись и желали победить. Мы знали, что это будет напряжённый матч.

Мы невероятно рады возвращению Агуэро на поле. Он пропустил четыре месяца и пока далёк от своего лучшего состояния. В скором времени мы проведёт ещё один матч. Отлично, что он вернулся. Мы нуждаемся в его голах», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» набрал в четырёх матчах 7 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (9) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Эвертон» (13).

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