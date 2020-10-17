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Фанаты «Спартака» вывесили на матче с «Химками» баннеры в поддержку болельщиков «Ростова»

Фанаты «Спартака» вывесили на матче с «Химками» баннеры в поддержку болельщиков «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Организация болельщиков «Спартака» Supporters Group сообщила, что на матче с «Химками» (3:2) были вывешены два баннера в поддержку фанатов «Ростова».

«Поддержали парней из Ростова. Там, из-за давления людей в погонах на заводящего Рому Болотова, местный движ отказался от походов на стадион. Парни! Мы с вами. К слову о давлении и происходящем вокруг всего фанатского движения в России. Одна из растяжек «Футбол для фанатов» была запрещена для проноса на сектор сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает телеграм-канал Supporters Group.

4 октября фанат «Ростова» Роман Болотов написал в социальных сетях открытое письмо, в котором заявил, что больше не будет ходить на фанатский сектор, где он был заводящим. По словам Болотова, причина — давление на него со стороны правоохранительных органов.

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