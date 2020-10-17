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«Боруссия» М и «Вольфсбург» поделили очки в матче Бундеслиги

«Боруссия» М и «Вольфсбург» поделили очки в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 78-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вольфсбурга», который успешно реализовал полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофман. Через 7 минут ответный гол забил форвард «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала в 4 матчах 5 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований является набравший в 4 встречах 10 очков «РБ Лейпциг». В следующем туре «Боруссия» М сыграет с «Майнцем», а «Вольфсбург» проведёт встречу с «Арминией».

Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Хофман – 78' (пен)   1:1 Вегорст – 85'
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