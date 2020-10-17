«Боруссия» М и «Вольфсбург» поделили очки в матче Бундеслиги
В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 78-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вольфсбурга», который успешно реализовал полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофман. Через 7 минут ответный гол забил форвард «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала в 4 матчах 5 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований является набравший в 4 встречах 10 очков «РБ Лейпциг». В следующем туре «Боруссия» М сыграет с «Майнцем», а «Вольфсбург» проведёт встречу с «Арминией».
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