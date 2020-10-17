«Ювентус» не смог обыграть аутсайдера Серии А

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Кротоне» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 12-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который успешно реализовал нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво. Через 9 минут форвард «Ювентуса» Альваро Мората сравнял счёт, забив после передачи нападающего туринцев Федерико Кьезы. На 60-й минуте Кьеза получил прямую красную карточку и вынужден был покинуть поле.



Туринский «Ювентус» набрал 8 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кротоне» (1) — на 18-м месте. Лидером соревнований является набравший в 4 матчах 12 очков «Милан».