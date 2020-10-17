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«Ювентус» не смог обыграть аутсайдера Серии А

«Ювентус» не смог обыграть аутсайдера Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Кротоне» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 12-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который успешно реализовал нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво. Через 9 минут форвард «Ювентуса» Альваро Мората сравнял счёт, забив после передачи нападающего туринцев Федерико Кьезы. На 60-й минуте Кьеза получил прямую красную карточку и вынужден был покинуть поле.

Туринский «Ювентус» набрал 8 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кротоне» (1) — на 18-м месте. Лидером соревнований является набравший в 4 матчах 12 очков «Милан».

Италия - Серия А. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 21:45 МСК
Кротоне
Кротоне
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Нванкво – 12' (пен)   1:1 Мората – 21'
Удаления: нет / Кьеза – 60'
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