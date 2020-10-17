«Барселона» проиграла «Хетафе»

В матче 6-го тура испанской Примеры «Барселона» уступила «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 55-й минуте встречи — Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за фол Френки де Йонга против Джене.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо, помогали ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Рубен Поррас Рико. Резервный арбитр — Хосе Антонио Санчес Вильялобос.

«Хетафе» набрал в 5 матчах 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Барселона» набрала в 4 встречах 7 очков и занимает 9-е место. Лидером соревнований является «Реал» (10).