Уткин: Вилков допустил техническую ошибку, повлиявшую на результат

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что казанский «Рубин» направил в КДК РФС жалобу на действия бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче с «Краснодаром» (1:3).

«Вот интересно. «Рубин» написал протест не на решение судьи (ну да, Вилков), а на нарушение им протокола VAR. Потому что Вилков в паузе после спорного момента с рукой казанца Самошникова (на самом деле не спорного, рука была, но он не увидел) не посмотрел его, а возобновил игру и только после этого спохватился. А этого делать нельзя. Получается, судья допустил техническую ошибку, повлиявшую на результат. Если я ничего не путаю, техническая ошибка судьи может быть основанием для переигровки», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Как считают в казанском клубе, Вилков неправильно использовал систему VAR. Если в комиссии согласятся с доводами казанцев, арбитра ждут санкции, а встречу из-за технической ошибки могут переиграть.