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«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
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22:00 Мск
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в гостевом матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в гостевом матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошл на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 2-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. На 23-й минуте защитник манкунианцев Гарри Магуайр сравнял счёт. Во втором тайме, на 86-й минуте, хавбек Бруну Фернандеш вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Через 4 минуты преимущество гостей упрочил защитник Аарон Ван-Биссака. В компенсированное время встречи форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд установил итоговый счёт встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований является набравший в 5 матчах 13 очков «Эвертон».

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
17 октября 2020, суббота. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Шоу – 2' (автогол)   1:1 Магуайр – 23'   1:2 Фернандеш – 86'   1:3 Ван-Биссака – 90'   1:4 Рашфорд – 90+6'
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