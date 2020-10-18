«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в гостевом матче АПЛ

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошл на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



На 2-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. На 23-й минуте защитник манкунианцев Гарри Магуайр сравнял счёт. Во втором тайме, на 86-й минуте, хавбек Бруну Фернандеш вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Через 4 минуты преимущество гостей упрочил защитник Аарон Ван-Биссака. В компенсированное время встречи форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд установил итоговый счёт встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований является набравший в 5 матчах 13 очков «Эвертон».