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Златан Ибрагимович: меня невозможно остановить

Златан Ибрагимович: меня невозможно остановить
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал результат матча чемпионата Италии с «Интером» (2:1). Напомним, шведский форвард оформил дубль в этой встрече.

«Клуб не выигрывал миланское дерби четыре года, я застрял дома на две недели, поэтому проголодался и это сказалось на результате. Я разочарован, что голкиперу удалось отразить пенальти, но главное что команда выиграла. Я самый старший в команде и чувствую большую ответственность. Мне нравится это чувство.

Я знаю свой уровень. После травмы я уехал в Америку, чтобы почувствовать себя живым. Потом Райола предложил мне вернуться в Европу и сказал, что „Милан“ нуждается во мне. Сейчас я чувствую себя более совершенным игроком, чем десять лет назад. Меня невозможно остановить», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

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