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Варела: «Динамо» — сильный клуб со множеством фанатов. Всё, как я люблю

Варела: «Динамо» — сильный клуб со множеством фанатов. Всё, как я люблю
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Гильермо Варела прокомментировал свой переход в стан бело-голубых.

«Прошлый сезон был для «Копенгагена» историческим – мы дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где в единственном матче уступили «Манчестер Юнайтед». Для меня это был хороший год, летом мной серьёзно интересовались три клуба, но датчане отклонили все предложения.

А этой осенью через несколько дней после закрытия трансферного окна они взяли на мою позицию свободного агента Петера Анкерсена, игрока сборной Дании. После этого в клубе сказали, что на меня не рассчитывают. У меня быстро появилось несколько вариантов, но я выбрал «Динамо».

Я был в России два года назад – приезжал со сборной Уругвая на чемпионат мира. Видел, как здорово здесь всё организовано, какие приятные и улыбчивые люди. Это был незабываемый для меня турнир, и я понял, что хочу здесь играть.

«Динамо» — сильный клуб с симпатичным стадионом и множеством болельщиков. Всё, как я люблю! Я знаю, что главным тренером будет Сандро Шварц, который работал в «Майнце». Я слышал о нём очень хорошие отзывы из Бундеслиги. Жду многого от нашего сотрудничества и хочу поскорее присоединиться к своей новой команде", — приводит слова Варелы пресс-служба «Динамо».

«Динамо» арендовало Гильермо Варелу
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