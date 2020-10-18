Джанлуиджи Буффон установил историческое достижение по количеству игр в Серии А

42-летний итальянский вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, вышедший в старте на встречу 4-го тура чемпионата Италии с «Кротоне» (1:1), вошёл в историю турнира, установив рекорд по количеству проведённых матчей. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
Как утверждает источник, Джанлуиджи Буффон стал первым игроком в истории Серии А, которому покорилась отметка в 650 сыгранных матчей. Отмечается, что 7 из 10 его партнёров по команде, вышедших в старте на игру с «Кротоне», ещё не родились, когда он в ноябре 1995 года дебютировал в чемпионате Италии.
Напомним, что Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.
Всего на его счету 917 матчей за карьеру, в которых он пропустил 766 мячей и в 410 встречах отстоял на ноль.
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