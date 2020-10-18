Зидан объяснил поражение «Реала» в матче с «Кадисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение об игре 6-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:1).
«Если бы мы в первом тайме пропустили 2-3 мяча, ничего бы не произошло. Нет оправданий и объяснений нашей игре, нас не устраивает то, что произошло, но такое может случаться в футболе. Мы плохо начали игру.
Было тяжело с самого начала, во 2-м тайме игроки «Реала» были немного лучше. Чувствовалось, что мы не вошли в игру, и переходили в борьбу, которую нам навязывали игроки «Кадиса», создание моментов зависит от того, как вы начинаете, и мы действительно боролись. Сегодня плохое время для моих игроков и всего «Реала», и мы собираемся попытаться исправить это в нашей следующей игре, но прежде мы обязаны восстановиться и отдохнуть.
Травма Рамоса? Я надеюсь, что проблема Серхио — всего лишь мелочь», — цитирует Зидана Goal.
«Кадис» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридский «Реал» (10) — на 1-м месте. В тройку лидером входит «Гранада» (10). В следующем туре чемпионата Испании «Реал» 24 октября на выезде сыграет с «Барселоной».
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