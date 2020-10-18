«Милан» повторил рекорды 1973 и 1995 годов

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Благодаря этой победе коллективу Стефано Пиоли удалось повторить сразу два рекорда, установленных в прошлом веке, утверждает Opta.
Впервые с 1973 года «Милану» удалось отличиться в 24 матчах чемпионата Италии кряду. Также источник отмечает, что впервые с сезона-1995/1996 красно-чёрные одержали четыре победы в четырёх стартовых матчах итальянской Серии А, повторив достижение «Милана» под руководством Фабио Капелло.
«Милан» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (7) — на 6-м месте. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Ромой», а «Интер» проведёт матч с «Дженоа».
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