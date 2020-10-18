Рональд Куман: «Барселона» смотрелась лучше в первой половине игры с «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение сине-гранатовых в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1).

«Мы не очень хорошо выступили во второй половине матча с «Хетафе», что стоило «Барселоне» результата. Потери, два опасных момента, угловые. Ничего не могу сказать по поводу справедливости решения назначить пенальти, не люблю говорить о судьях, так как у каждого из нас будет своя трактовка тех или иных эпизодов.

У нас было очень мало моментов, в первой половине «Барселона» смотрелась лучше. Нам было трудно создать больше возможностей для того, чтобы поразить ворота «Хетафе». У нас в нападении много качественных футболистов. Есть такие игроки, как Гризманн, Месси или Фати, которые могут играть на разных позициях. Хорошее выступление продемонстрировал и Педро, который показывает, что достоин играть за «Барселону».

Конфликт с Алланом Ньомом? Я сказал судье, что игрок под 12-м номером проявил ко мне неуважение. Я не буду повторять то, что он сказал мне», — цитирует Кумана Marca.

«Хетафе» набрал в 5 матчах 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Барселона» набрала в 4 встречах 7 очков и занимает 9-е место. Лидером соревнований является «Реал» (10).