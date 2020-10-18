Гвардиола выступил в защиту Агуэро после его споров с девушкой-арбитром

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил с речью в защиту нападающего своей команды Серхио Агуэро, подвергшимся критике из-за ситуации с девушкой-арбитром в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:0)

Агуэро оказался в центре споров незадолго до перерыва на стадионе «Этихад» после того, как он возразил против арбитра, сигнализирующего о вбрасывании «Арсенала». Нападающий посчитал, что это должен был быть мяч «Сити».

Агуэро сначала вступил в словесный конфликт, который перерос в лёгкий прихват её плеча. Девушка отреагировала, отшвырнув руку Агуэро от себя. Инцидент вызвал множество бурных реакций, многие считали, что ветеран нападающий неуместно касался арбитра.



«Ну же, ребята. Серхио — самый приятный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Ищите сенсации в других ситуациях, а не в этой », — цитирует Гвардиолу Goal.