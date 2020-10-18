Гвардиола выступил в защиту Агуэро после его споров с девушкой-арбитром

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил с речью в защиту нападающего своей команды Серхио Агуэро, подвергшимся критике из-за ситуации с девушкой-арбитром в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:0)
Агуэро оказался в центре споров незадолго до перерыва на стадионе «Этихад» после того, как он возразил против арбитра, сигнализирующего о вбрасывании «Арсенала». Нападающий посчитал, что это должен был быть мяч «Сити».
Агуэро сначала вступил в словесный конфликт, который перерос в лёгкий прихват её плеча. Девушка отреагировала, отшвырнув руку Агуэро от себя. Инцидент вызвал множество бурных реакций, многие считали, что ветеран нападающий неуместно касался арбитра.
«Ну же, ребята. Серхио — самый приятный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Ищите сенсации в других ситуациях, а не в этой », — цитирует Гвардиолу Goal.
- 18 октября 2020
-
03:23
-
03:03
-
02:45
-
02:15
-
01:36
-
01:21
-
00:50
-
00:19
-
00:18
-
00:03
-
00:00
- 17 октября 2020
-
23:53
-
23:40
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:24
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:23
-
21:22
-
21:18