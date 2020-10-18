Ловрен: хорошая победа, парни
Хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:1).
«Хорошая победа, парни», — написал Ловрен.
17 октября состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи», который завершился победой хозяев со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Зенит» набрал 24 очка и единолично возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (19) по-прежнему на четвёртом месте.
«Зенит» победил «Сочи» и единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ
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