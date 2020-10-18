Куртуа: поражение поможет «Реалу» проснуться

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал оценку игре своей команды в матче чемпионата Испании с «Кадисом» (0:1).

«Тренер сделал четыре замены в перерыве, и во втором тайме мы заиграли лучше, но не смогли забить гол. «Кадис» – очень организованная команда, которая умеет прекрасно обороняться.



Трудно найти этому поражению объяснение, мы должны поговорить друг с другом. Это попытка найти оправдание, но из-за матчей сборных мы тренировались в полном составе только вчера. Мы три матча сыграли на ноль, но когда игра не получается, это влияет и на оборону, и на атаку.



Поражение поможет нам проснуться, вернуться к работе и осознать, что мы делали не так. Дома надо побеждать, но драматизировать не стоит. Теперь нужно побеждать «Шахтёр» в Лиге чемпионов, чтобы чувствовать уверенность перед матчем на «Камп Ноу», — приводит слова Куртуа Marca.