Победы «Спартака» и «Зенита», сенсационное поражение Ломаченко. Главное к утру

«Спартак» и «Зенит» выиграли матчи в РПЛ, «Ливерпуль» лишился ведущего игрока из-за травмы, Ломаченко сенсационно уступил Лопесу. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Московский «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России обыграл «Химки» — 3:2, «Зенит» переиграл «Сочи» — 3:1, победу также одержали «Локомотив» и «Краснодар» — в матче с «Уфой» и «Рубином» соответственно.

2. Впрочем, матч «Краснодара» и «Рубина» может создать прецедент: из-за технической ошибки, связанной с VAR, встречу могут переиграть.

3. Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в лёгком весе.



4. «Ливерпуль» сыграл вничью (2:2) с «Эвертоном» в матче АПЛ и потерял из-за разрыва крестообразных связок Вирджила ван Дейка. Возможно, до конца сезона.

5. Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира АТР в Санкт-Петербурге, где встретится с Борной Чоричем.

6. В чемпионате России по футболу закрылось летнее трансферное окно.

7. «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ, рижское «Динамо» ушло на карантин и не сыграет с «Витязем» и «Металлургом».

8. «Милан» обыграл «Интер» благодаря дублю Златана Ибрагимовича.