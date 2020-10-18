Лэмпард: Кепа должен быть сильным, чтобы справиться со сложившейся ситуацией
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:3), а также высказался об игре голкипера синих Кепы Аррисабалаги.
«Мы должны двигаться дальше. Кепа должен быть сильным, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Такова наша работа. Мы поддерживаем его. Единственный способ справиться с этим — продолжать работать. Ситуация печальная, потому что Кепа совершил два действительно хороших сейва, но допустил ошибку. Конечно, это не только его вина», — приводит слова Лэмпарда Mirror.
«Челси» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон» (13).
Вернер: если «Челси» продолжит так много пропускать, будет трудно выигрывать трофеи
- 18 октября 2020
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
07:28
-
07:11
-
06:54
-
06:29
-
05:51
-
05:35
-
03:23
-
03:03
-
02:45
-
02:15
-
01:36
-
01:21
-
00:50
-
00:19
-
00:18
-
00:03
-
00:00
- 17 октября 2020
-
23:53
-
23:40
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:24
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
21:55
-
21:51
Партнерский контент