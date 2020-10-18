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Лэмпард: Кепа должен быть сильным, чтобы справиться со сложившейся ситуацией

Лэмпард: Кепа должен быть сильным, чтобы справиться со сложившейся ситуацией
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:3), а также высказался об игре голкипера синих Кепы Аррисабалаги.

«Мы должны двигаться дальше. Кепа должен быть сильным, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Такова наша работа. Мы поддерживаем его. Единственный способ справиться с этим — продолжать работать. Ситуация печальная, потому что Кепа совершил два действительно хороших сейва, но допустил ошибку. Конечно, это не только его вина», — приводит слова Лэмпарда Mirror.

«Челси» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон» (13).

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