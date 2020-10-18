Газизов: я кормушку закрыл. Многие денег не получили и теперь очень на меня обижены

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба на трансферном рынке.



«Мы никого не отпустили, смогли удержать лидеров — это большое достижение.



Главная цель — чтобы «Спартак» не переплачивал за игроков? Денег много людей не получило, знаю. И они очень-очень на меня обижены. Вижу по отношению лично к себе. Знаю, как на меня воздействуют, знаю, что многим не нравлюсь. Но буду гнуть дальше эту линию.



У меня представление абсолютное по рынку. Лучше многих знаю рынок. Давление? «Спартак» — это и есть давление. Большой клуб. Самый любимый клуб в стране.

Чуть ли не брали за горло из-за того, что не переплачиваем? А вы об этом не знаете? Вы же знаете лучше меня. Любят меня, что ли, за это? Я кормушку закрыл. Как меня будут любить? Это болельщики могут более-менее ко мне относиться, а все остальные — для них я кто? Знаете кто? Слово из шести букв", — сказал Газизов в видео YouTube-канала "Футбольный Бигги".