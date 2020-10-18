С. Индзаги: если бы мог, заменил бы всех игроков «Лацио» в перерыве матча с «Сампдорией»

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 4-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:3).
«Это ужасное поражение. Можно проиграть матч, но не так. „Сампдория“ доминировала с первой до последней минуты встречи. К счастью, во вторник нас ждёт новая встреча, так что можем смело отбросить мысли об этой неудаче.
Нам не хватало решимости, командного духа, а ведь раньше с этим не было проблем. „Сампдория“ показала отличную игру, а мы этому поспособствовали. Нужно извлечь уроки из этого поражения. Если честно, ожидал иного отношения со стороны игроков. Если бы была возможность, заменил бы всех футболистов в перерыве. Но у меня было не так много других вариантов при выборе стартового состава, поэтому снова принял бы такое же решение. Теперь необходимо вернуться на правильный путь», — приводит слова Индзаги Football Italia.
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