«Ротор» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
Сегодня, 18 октября, состоится матч «Ротор» — «Тамбов». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — «Тамбов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
«Ротор» набрал три очка в 10 турах чемпионата России и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Тамбов» (8) — на 13-м месте.
В минувшем сезоне тамбовчане заняли 14-е место, «Ротор» попал в РПЛ из ФНЛ. Волгоградская команда заняла 1-е место в первенстве.
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