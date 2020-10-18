«Арсенал» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
Сегодня, 18 октября, состоится матч «Арсенал» — «Урал». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Арсенал» набрал девять очков в 10 турах чемпионата России и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (10) — на 11-м месте.
В минувшем сезоне туляки заняли восьмое место (38 очков), «Урал» (35) закончил розыгрыш Российской Премьер-Лиги на 11-м месте.
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