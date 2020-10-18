Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

«Арсенал» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 октября, состоится матч «Арсенал» — «Урал». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Арсенал» набрал девять очков в 10 турах чемпионата России и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (10) — на 11-м месте.

В минувшем сезоне туляки заняли восьмое место (38 очков), «Урал» (35) закончил розыгрыш Российской Премьер-Лиги на 11-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020