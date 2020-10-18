«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 18 октября, состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Саймон Лонг и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Майкл Солсбери.



«Шеффилд Юнайтед» не набрал очков в четырёх турах чемпионата Англии и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» (0) — на 20-м месте.



В минувшем сезоне «Шеффилд Юнайтед» занял девятое место (54 очка), «Фулхэм» (81) занял четвёртое место в розыгрыше Чемпионшипа.