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«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 18 октября, состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Саймон Лонг и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Майкл Солсбери.

«Шеффилд Юнайтед» не набрал очков в четырёх турах чемпионата Англии и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» (0) — на 20-м месте.

В минувшем сезоне «Шеффилд Юнайтед» занял девятое место (54 очка), «Фулхэм» (81) занял четвёртое место в розыгрыше Чемпионшипа.

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