Кокорин: у «Спартака» было много проблем перед матчем с «Химками», но мы выстояли

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).



Напомним, на 58-й минуте встречи Кокорин реализовал пенальти, назначенный за фол на Эсекьеле Понсе. Это дебютный гол Кокорина в составе красно-белых.



«Да что говорить, команда — красавцы. Много проблем перед матчем было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется», — приводит слова Кокорина «Спорт-экспресс».



Московский «Спартак» набрал 24 очка в 11 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит».