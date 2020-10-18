Газизов — о несостоявшемся трансфере: был 100-процентный вариант два дня назад

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что клуб мог подписать ещё одного игрока в минувшее трансферное окно.
«Может ли «Спартак» взять ещё кого-то из свободных агентов? Нет. Был 100-процентный вариант два дня назад, уже договорились обо всём, но в итоге все вместе решили никого не брать, не трогать эту позицию. На какую? Я не буду говорить.
Мы за этим игроком следим. Он был готов, клуб был готов. Будем смотреть, как он дальше будет играть и развиваться. Это был человек за деньги? Да", — сказал Газизов в видео YouTube-канала "Футбольный Бигги".
17 октября завершился первый регистрационный период Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Летнее трансферное окно было открыто 26 июля. Второй регистрационный период сезона-2020/2021 начнётся 29 января и закончится 25 февраля 2021 года.
- 18 октября 2020
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
09:55
-
09:48
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
07:28
-
07:11
-
06:54
-
06:29
-
05:51
-
05:35
-
03:23
-
03:03
-
02:45
-
02:15
-
01:36
-
01:21
-
00:50
-
00:19
-
00:18
-
00:03
-
00:00
- 17 октября 2020
-
23:53
-
23:40
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:24