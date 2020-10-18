Газизов — о несостоявшемся трансфере: был 100-процентный вариант два дня назад

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что клуб мог подписать ещё одного игрока в минувшее трансферное окно.

«Может ли «Спартак» взять ещё кого-то из свободных агентов? Нет. Был 100-процентный вариант два дня назад, уже договорились обо всём, но в итоге все вместе решили никого не брать, не трогать эту позицию. На какую? Я не буду говорить.

Мы за этим игроком следим. Он был готов, клуб был готов. Будем смотреть, как он дальше будет играть и развиваться. Это был человек за деньги? Да", — сказал Газизов в видео YouTube-канала "Футбольный Бигги".

17 октября завершился первый регистрационный период Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Летнее трансферное окно было открыто 26 июля. Второй регистрационный период сезона-2020/2021 начнётся 29 января и закончится 25 февраля 2021 года.