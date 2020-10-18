YouTube-канал РПЛ лайкнул комментарий «судья подарил мини-пигам пенальти»

Официальный YouTube-канал Российской Премьер-Лиги лайкнул оскорбительный комментарий в адрес московского «Спартака». Команда получила право пробить пенальти в матче 11-го тура с «Химками» (3:2).

Один из подписчиков написал под обзором матча комментарий: «Судья подарил мини-пигам пенальти». Канал РПЛ поставил лайк этому посту.

«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти. Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.



«Спартак» набрал 24 очка в 11 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.