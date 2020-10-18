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Хендерсон: Пикфорд после матча извинился за то, что травмировал ван Дейка

Хендерсон: Пикфорд после матча извинился за то, что травмировал ван Дейка
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд принёс извинения за то, что травмировал защитника Вирджила ван Дейка в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги (2:2).

Напомним, на 6-й минуте матча Пикфорд сбил ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде, и назначил свободный удар. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес.

«Все продолжают спрашивать об этом эпизоде. Я считаю, что это красная карточка. Это сложно назвать чистой игрой. По правде говоря, Пикфорд подошёл ко мне после матча и извинился за то, что сделал с Вирджилом. Он попросил передать извинения ван Дейку. Травма ван Дейка — это большая проблема. Что касается матча, мы создали много опасных моментов и должны были выигрывать», — приводит слова Хендерсона BT Sport.

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