Источник: только три футболиста «Барселоны» согласились пойти на снижение зарплаты

Футболисты Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле оказались единственными игроками «Барселоны», кто согласился на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Catalunya Radio.



По информации источника, остальные футболисты каталонского клуба подписали официальный документ, в котором выразили несогласие с сокращением зарплат из-за снижения доходов «Барселоны» на 30% (€ 203 млн). По плану руководства «Барселоны», клуб не планирует сократить зарплату, а просит отсрочки выплат по договору до тех пор, пока экономическая ситуация не стабилизируется.

«Барселона» набрала 7 очков в 4 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является «Реал».