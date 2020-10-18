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Источник: только три футболиста «Барселоны» согласились пойти на снижение зарплаты

Источник: только три футболиста «Барселоны» согласились пойти на снижение зарплаты
Футбол / Испания 0

Футболисты Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле оказались единственными игроками «Барселоны», кто согласился на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, остальные футболисты каталонского клуба подписали официальный документ, в котором выразили несогласие с сокращением зарплат из-за снижения доходов «Барселоны» на 30% (€ 203 млн). По плану руководства «Барселоны», клуб не планирует сократить зарплату, а просит отсрочки выплат по договору до тех пор, пока экономическая ситуация не стабилизируется.

«Барселона» набрала 7 очков в 4 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является «Реал».

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