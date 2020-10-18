В РПЛ прокомментировали лайк комментарию «судья подарил мини-пигам пенальти»

Представители пресс-службы Российской Премьер-Лиги прокомментировали лайк с оскорбительным содержанием в адрес московского «Спартака».

Один из подписчиков написал под обзором матча 11-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» комментарий: «Судья подарил мини-пигам пенальти». Канал лиги поставил лайк этому посту.

«Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Комментарий удалён, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти. Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.

«Спартак» набрал 24 очка в 11 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.