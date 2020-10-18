Крал: Мозес неплохо влился и адаптировался. Он сильно помог в матче с «Химками»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился мнением об игре новичка команды Виктора Мозеса, который перешёл в московский клуб из «Челси» на правах аренды с правом выкупа.
«Мозеса увидел только в раздевалке «Арены Химки»? Ну, не буквально, конечно. Он присоединился к команде утром. Но, на мой взгляд, сразу неплохо влился и адаптировался. Видно, что хороший футболист, умеющий работать с мячом и работать спокойно. Мозес нам сильно помог во втором тайме», — цитирует Крала «Спорт-экспресс».
Мозес дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче с «Химками». На 55-й минуте встречи хавбек заменил Наиля Умярова.
В минувшем сезоне Виктор защищал цвета миланского «Интера» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.
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