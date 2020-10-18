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Тренер «Ротора» отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в клубе

Тренер «Ротора» отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в клубе
Футбол / РПЛ 0

Помощник главного тренера «Ротора» Максим Шацких прокомментировал информацию, согласно которой в клубе выявлена вспышка коронавируса.

«В «Роторе» все здоровы. По-моему, мы самая честная команда в РПЛ, которая сразу открывала все данные при первом заболевшем. Никто этого не делал, а мы объявляли официально. Скрывать нет смысла. Слава богу, сейчас всё отлично", — сказал Шацких в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее в СМИ появилась информация, что в «Роторе» выявлено более десяти случаев заболеваний COVID-19.

Сегодня, 18 октября, состоится матч «Ротор» — «Тамбов». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 14:00 мск.

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