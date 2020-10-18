Стали известны арбитры, которые обслужат матчи «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов

Стал известен список арбитров, которые обслужат матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием «Зенита» и «Краснодара».

Матч «Зенит» — «Брюгге» обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. Ему помогут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.

Матч «Ренн» — «Краснодар» обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Его ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос. Видеопомощники арбитра — итальянцы Паоло Валери и Фабио Мареска.

Встреча «Зенит» — «Брюгге» пройдёт 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится в этот же день. Начало — в 22:00 мск.