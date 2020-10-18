Куман подтвердил, что «Барселона» может попытаться приобрести Депая в январе
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что каталонский клуб может вернуться к возможности трансфера нападающего «Лиона» Мемфиса Депая в январе 2021 года.
«Конечно, это возможно. Попробую добиться этого, потому что мне хочется видеть Мемфиса в команде. Но сейчас не могу оценить финансовое положение клуба в январе», — приводит слова Кумана AD.
В минувшее трансферное окно сообщалось, что «Барселона» согласовала переход Депая, однако сделка сорвалась. По информации СМИ, такое развитие событий связано с тем, что каталонцы не расстались с форвардом Усманом Дембеле, в услугах которого был заинтересован «Манчестер Юнайтед». Позже в СМИ появилась информация, что клубы договорились о трансфере форварда в январе 2021 года.
Мемфис Депай рассчитывает получить несколько предложений в зимнее трансферное окно
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