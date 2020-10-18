Гендиректор «Крыльев»: Зиньковским интересовался «Краснодар», было предложение от «Химок»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о клубах, которые интересовались полузащитником самарской команды Антоном Зиньковским.



«Перед нами не было цели удлинять «скамейку», чтобы превосходить количественно. Мы хотим работать в большей степени на качество. Если у многих команд была цель приобрести, то у нас – не потерять. Антон Зиньковский остаётся с нами. Клуб проделал огромную работу, чтобы оставить его в команде. Понятно, в паре клуб — игрок есть контрактные обязательства. Все сводится к тому, чтобы пара соответствовала друг другу. Зиньковский у нас — ключевой игрок, и мы многое сделали, чтобы он остался у нас.



Официальное предложение по Зиньковскому поступало от «Химок». На неделе они прислали документы в клуб. Конкретика была только от них. Новости в СМИ появлялись не просто так, к Антону реально был интерес. «Краснодар» также интересовался им. К счастью, мы смогли его сохранить. Конечно хотим переподписать с Антоном контракт. Время ещё есть, будем над этим работать.



У нас был интерес к целому ряду игроков. Мы заинтересованы в усилении состава, хотим, чтобы команда становилась сильнее. На днях вели переговоры о трансфере игрока из «Локомотива». К сожалению, в последний момент вмешался «Ростов» и он переходит к ним. К сожалению, у многих команд, по понятным причинам, есть больше аргументов, чем у нас.

Фамилии не назову, так как иногда по отношению к футболисту и клубу это не совсем корректно. Нет смысла говорить о том, чего не произошло», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.