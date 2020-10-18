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В США лось вышел на поле и сделал несколько трюков с мячом. Видео

В США лось вышел на поле и сделал несколько трюков с мячом. Видео
Футбол 0

В Сети появилось видео с лосем, который вышел на поле и выполнил несколько трюков с мячом, тем самым повеселив играющих в это время в футбол. Забавный инцидент произошёл в штате Аляска, США.

«Вечером на футболе к нам присоединился незваный гость. Есть „король воздуха“ (отсылка к фильму с собакой-баскетболистом), а это — »воздушный лось". Такая вот Аляска. Люблю её", — подписал пост автор видео.

«Он фантастический! Не знал, что Буллвинкль может играть в футбол», — написал в комментариях один из пользователей, сославшись на мультфильм «Приключения Рокки и Буллвинкля».

«У „короля воздуха“ появился новый вызов», — подметил другой комментатор.

«Подпишите этого малого кто-нибудь», — пошутил в комментариях один из подписчиков.

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