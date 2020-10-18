Куман: общаясь с Месси лично, увидел, что он по-прежнему неравнодушен к «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о личном разговоре с нападающим Лионелем Месси, который произошёл до того, как аргентинец принял решение остаться в каталонской команде.



«Прежде много говорил с людьми о ситуации в клубе. Потом стало ясно, что среди игроков растёт недовольство клубом по самым разным направлениям. Посчитал приоритетным сначала поговорить с Месси и узнать, как он видит ситуацию. Он многое рассказал мне в личной беседе. Внимательно всё выслушал, но также сказал: „Меня там вообще не было“. Он мог говорить только о том, как хотел работать и что-то изменить. В конце встречи мы обсудили дальнейшее развитие команды, игру и многое другое, связанное с футболом. Мне это понравилось. Увидел, что он по-прежнему фанат своего дела и до сих пор неравнодушен к клубу.



В „Барселоне“ понимали: Месси не может уйти. Моей главной задачей было — вернуть его в команду как лидера и как футболиста. После той беспокойной недели он начал тренироваться, и я видел лишь хорошее. Его отношение не вызывало нареканий. Когда Месси видит мяч, он расцветает», — приводит слова Кумана AD.