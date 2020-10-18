«Ротор» — «Тамбов»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Тамбова» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — «Тамбов».
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Давиташвили, Макаров, Жигулёв, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Кверквелия, Кожемякин, Матрикарди, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь, Микелтадзе, Понсе, Саплинов.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Карасёв, Костюков, Онугха.
Запасные: Чагров, Шахов, Володько, Килин, Кабахидзе, Тилль, Карпетян, Жалолиддинов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
- 18 октября 2020
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:39
-
13:35
-
13:28
-
13:25
-
13:05
-
12:56
-
12:52
-
12:48
-
12:43
-
12:40
-
12:34
-
12:21
-
12:06
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:47
-
11:42
-
11:34
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:09
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
09:55
-
09:48