«Ротор» — «Тамбов»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Тамбова» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — «Тамбов».

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Давиташвили, Макаров, Жигулёв, Муллин, Фламарион.



Запасные: Довбня, Кверквелия, Кожемякин, Матрикарди, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь, Микелтадзе, Понсе, Саплинов.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Карасёв, Костюков, Онугха.



Запасные: Чагров, Шахов, Володько, Килин, Кабахидзе, Тилль, Карпетян, Жалолиддинов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).