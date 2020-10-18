РПЛ прокомментировала слухи о вспышке коронавируса в «Роторе»

Российская Премьер-Лига прокомментировала слухи о коронавирусе в «Роторе».
«Оперативный штаб РПЛ в ежедневном режиме получает из всех клубов информацию о проведённых тестах на коронавирусную инфекцию и числе заболевших.
В соответствии с регламентом, «Ротор» предоставил необходимые документы на игроков и членов штаба команды. Документы подтверждают, что все представители волгоградского клуба, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 11-го тура РПЛ, здоровы. Команда готовится к матчу с «Тамбовом» в обычном режиме.
Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — говорится в заявлении РПЛ.
Ранее СМИ сообщили, что в «Роторе» более десяти заболевших COVID-19.
- 18 октября 2020
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