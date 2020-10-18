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«Алания» объявила о переходе нигерийского защитника

«Алания» объявила о переходе нигерийского защитника
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Алания» объявила о трансфере защитника датского клуба «Фремад Амагер» Содика Рашида. Контракт 20-летнего нигерийского футболиста с клубом рассчитан на три года. Рашид будет выступать за «Аланию» под 12-м игровым номером.

«Добро пожаловать во Владикавказ, Содик! Скоро увидимся», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Алании» в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 Рашид принял участие в 14 матчах за «Фремад Амагер» во всех турнирах.

Владикавказская «Алания» набрала 28 очков в 16 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 16 встречах набравший 37 очков. В следующем туре первенства «Алания» 24 октября на выезде сыграет с московским «Торпедо».

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