Константин Кучаев: было бы интересно попробовать силы в Европе

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» признался, что хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате.



«Амбиции, наверное, есть у всех. Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. Есть разные типы людей, многое зависит от этого. Кто-то не может без дома, без родного языка, это тоже надо учитывать. У нас принято хаять игроков, которые не используют свой шанс, но, возможно, человек чувствует, что не сможет обойтись без родных, без привычного уклада жизни. Это не значит, что его надо сразу начинать поливать.



Могу сказать, что не отношусь к такому типажу. Не будем загадывать, это пока лишь фантазии, но было бы интересно попробовать силы в Европе», — приводит слова Кучаева официальный сайт ЦСКА.

Матч чемпионата России ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 18 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16:30 мск.