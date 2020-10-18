В РФС не видят оснований для переигровки матча «Краснодар» — «Рубин»

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) опровергла информацию о возможной переигровке матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

Напомним, «Рубин» направил в КДК РФС жалобу на действия бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче с «Краснодаром». Вилков, как считают в клубе, неправильно использовал систему VAR. Сообщалось, если в комиссии согласятся с доводами казанцев, арбитра ждут санкции, а встречу из-за технической ошибки могут переиграть.

«Мы не видим оснований для переигровки матча „Краснодара“ — »Рубин". Спорные моменты могут быть рассмотрены на ЭСК, если поступят обращения клубов", — сказали представители службы коммуникаций РФС в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.