«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 16:00
Сегодня, 18 октября, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. В бригаду войдут ассистенты Нил Дэвис и Марк Перри. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
«Кристал Пэлас» набрал шесть очков в четырёх турах чемпионата Англии и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Брайтон» (3) — на 16-м месте.
В минувшем сезоне «Кристал Пэлас» занял 14-е место (43 очка), «Брайтон» (41) занял 15-е место в розыгрыше английской Премьер-лиги.
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