Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира

Популярный ресурс Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков в мире. В неё вошли футболисты из чемпионатов Испании, Германии, Франции, Англии и Италии.
Вратарь: Ян Облак (€ 90 млн).
Защитники: Альфонсо Дэвис (€ 80 млн), Вирджил ван Дейк (€ 80 млн), Маттейс де Лигт (€ 70 млн), Трент Александер-Арнольд (€ 110 млн).
Полузащитники: Йозуа Киммих (€ 85 млн), Кевин Де Брёйне (€ 120 млн), Садио Мане (€ 120 млн), Рахим Стерлинг (€ 128 млн).
Нападающие: Килиан Мбаппе (€ 180 млн), Неймар (€ 128 млн).
Фото: Transfermarkt
Самый дорогой игрок — форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Второе место делят нападающий «ПСЖ» Неймар и хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Третье место разделили полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.
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