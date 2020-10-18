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Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира

Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира
Футбол / Англия 0

Популярный ресурс Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков в мире. В неё вошли футболисты из чемпионатов Испании, Германии, Франции, Англии и Италии.

Вратарь: Ян Облак (€ 90 млн).

Защитники: Альфонсо Дэвис (€ 80 млн), Вирджил ван Дейк (€ 80 млн), Маттейс де Лигт (€ 70 млн), Трент Александер-Арнольд (€ 110 млн).

Полузащитники: Йозуа Киммих (€ 85 млн), Кевин Де Брёйне (€ 120 млн), Садио Мане (€ 120 млн), Рахим Стерлинг (€ 128 млн).

Нападающие: Килиан Мбаппе (€ 180 млн), Неймар (€ 128 млн).

Фото: Transfermarkt

Самый дорогой игрок — форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Второе место делят нападающий «ПСЖ» Неймар и хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Третье место разделили полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и хавбек «Ливерпуля» Садио Мане.

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