Дэнни Уэлбек стал игроком «Брайтона»

«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с нападающим Дэнни Уэлбеком. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2021 года.



В начале месяца Уэлбек расторг контракт с «Уотфордом». Он перешёл в этот клуб прошлым летом по истечении контракта с лондонским «Арсеналом». В стан «канониров» перешёл в 2014 году из «Манчестер Юнайтед». Воспитанник «красных дьяволов». Сумма трансфера составила € 20 млн. В сборную Англии игрок вызывался с 2011 по 2018 год.



В прошлом сезоне в 18 матчах английской Премьер-лиги Уэлбек стал автором двух забитых мячей. «Уотфорд» по итогам розыгрыша вылетел из высшего дивизиона.

«Брайтон» набрал три очка в четырёх турах чемпионата Англии и занимает 16-е место в турнирной таблице. В минувшем сезоне команда набрала 41 очко и заняла 15-е место.