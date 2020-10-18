«Манчестер Юнайтед» неверно оценил ситуацию». Ватцке — о срыве трансфера Санчо

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, почему не состоялся переход полузащитника дортмундцев Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» в минувшее трансферное окно.



«Манчестер Юнайтед» неверно оценил ситуацию. При ином раскладе мы были бы более склонны к компромиссу. У нас был чёткий план действий, который мы продолжим соблюдать следующим летом. В нашей сфере нельзя категорично заявлять, что футболист вообще не продаётся.



Останется ли Санчо в «Боруссии» ещё на один сезон? Весной я то и дело слышал, что Санчо уйдёт. Но он всё ещё здесь. У нас есть соглашение», — приводит слова Ватцке Goal.com со ссылкой на ZDF.

Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». Летом 2017 года «Боруссия» купила вингера у «горожан» за € 7,84 млн.