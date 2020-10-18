Мбаппе: «ПСЖ» будет стараться обыграть Кавани. Мы не будем чувствовать себя неловко

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед». В английском клубе играет бывший партнёр француза — форвард Эдинсон Кавани.

«Будем неловко себя чувствовать, играя с Кавани? Вовсе нет. Он сейчас в другой команде, желаю ему всего наилучшего. Будем играть против него и постараемся его обыграть», — цитирует Мбаппе Get French Football News.

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе) забил 4 мяча (1 — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Уругваец стал игроком «Манчестер Юнайтед» 6 октября.