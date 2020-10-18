Клопп — об эпизоде с падением ван Дейка в штрафной «Эвертона»: очевидный пенальти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод матча 4-го тура английской Премьер-Лиги с «Эвертоном» (2:2), в котором защитник красных Вирджил ван Дейк получил травму.



Напомним, на 6-й минуте матча голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находится в офсайде, и назначил свободный удар. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес.



«Это очевидный пенальти, но потом арбитр поднял флаг. Думал, судьи посмотрят видеоповтор, чтобы зафиксировать фол, но этого не произошло. Не хочу говорить, что Пикфорд сделал это намеренно, но это не тот подкат, который вратарь может выполнять в штрафной», — приводит слова Клоппа BBC.

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